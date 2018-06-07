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SAÚDE

Bibi Ferreira apresenta melhora no quadro de desidratação

Bibi foi hospitalizada por conta da desidratação e também para se submeter a exames de rotina

Publicado em 06 de Junho de 2018 às 22:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2018 às 22:07
Bibi Ferreira segue internada Crédito: Divulgação
A atriz Bibi Ferreira, internada desde segunda-feira, 4, no Hospital Pró-Cardíaco, no Rio, apresentou evolução no quadro de desidratação com o qual deu entrada na unidade. Seu quadro clínico é estável, segundo boletim médico divulgado nesta quarta-feira, 6. Ela completou 96 anos este mês.
Bibi foi hospitalizada por conta da desidratação e também para se submeter a exames de rotina, necessários por conta da idade avançada. Ela realiza esses exames a cada dois meses.
Atriz, diretora e cantora, Bibi estreou no teatro ainda bebê, levada pelos pais, o ator Procópio Ferreira e a dançarina Aída Izquierdo. Vem se mantendo ativa todos esses anos. Em 2017, comemorou 95 anos estrelando o espetáculo musical retrospectivo "Por toda a minha vida".

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