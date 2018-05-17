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TELEVISÃO

Bianca Rinaldi volta a 'Malhação' depois de 21 anos

Ela fará o papel de Leonor, uma professora de história

Publicado em 16 de Maio de 2018 às 21:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mai 2018 às 21:10
Bianca Rinaldi, atriz vai voltar a Malhação Crédito: Instagram/Bianca Rinaldi
A atriz Bianca Rinaldi voltará a atuar em Malhação após 21 anos de sua passagem inicial pelo seriado. Ela fará o papel de Leonor, uma professora de história que vai arrancar suspiros de Leandro (Dhonata Augusto), um de seus alunos.
"Ela é muito ética e profissional. Chega a conhecer o Leandro fora da escola, muito antes de entrar, mas, quando percebe que ele é um aluno, imediatamente refuta qualquer tipo de relacionamento além do professor e aluno", falou Bianca ao Gshow.
Ela disse que os telespectadores podem esperar leveza, diversão e descontração da personagem: "Alguém que não se importa muito com os julgamentos sociais e que, acima de tudo, ama muito a profissão que tem".
Bianca participou pela primeira vez de Malhação na 3ª temporada do seriado, que foi ao ar entre 1997 e 1998. Essa foi, também, a temporada de estreia de Thiago Lacerda na televisão. A atriz postou uma foto da época em seu Instagram na última quinta-feira, 10.
Bianca Rinaldi com Thiago Lacerda na época de 'Malhação', em 1997 Crédito: Instagram/Bianca Rinaldi

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