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Beyoncé é vista em set na Jamaica e fãs falam de cópia de Anitta

Beyoncé e Jay-Z foram flagrados de moto, gravando imagens para a turnê conjunta. Fãs falam de cópia de 'Vai Malandra'

Publicado em 22 de Março de 2018 às 17:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2018 às 17:06
Beyoncé e Jay-Z na Jamaica Crédito: Reprdução/internet
Beyoncé e Jay-Z foram flagrados por moradores de Kingston, na Jamaica, fazendo uma gravação nas ruas da capital do país caribenho junto com Melina Matsoukas, que já dirigiu vários clipes da cantora. Nas fotos, o casal aparece em cima de uma moto e os brasileiros já notaram uma semelhança de figurino utilizado por Anitta no clipe de "Vai Malandra".
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Ainda não se sabe a razão da gravação, a especulação é que se trata de material para a turnê conjunta que Beyoncé e Jay-Z farão a partir de junho na Europa e nos Estados Unidos. Há também a possibilidade de ser um novo álbum surpresa, como a cantora fez com o lançamento de "Lemonade" em 2016.
Por sinal, as comparações da americana com Anitta pipocaram na internet após as divulgações das fotos em que Beyoncé aparece na garupa da moto. "Vivi para ver a Beyoncé copiar a Anitta. Parece que o jogo virou", disse um internauta no Twitter, comparando as imagens na Jamaica com o clipe de "Vai Malandra", de Anitta, em que ela anda na garupa de um mototáxi no Vidigal.

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