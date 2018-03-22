Beyoncé é vista em set na Jamaica e fãs falam de cópia de Anitta

Beyoncé e Jay-Z na Jamaica Crédito: Reprdução/internet

Beyoncé e Jay-Z foram flagrados por moradores de Kingston, na Jamaica, fazendo uma gravação nas ruas da capital do país caribenho junto com Melina Matsoukas, que já dirigiu vários clipes da cantora. Nas fotos, o casal aparece em cima de uma moto e os brasileiros já notaram uma semelhança de figurino utilizado por Anitta no clipe de "Vai Malandra".

Ainda não se sabe a razão da gravação, a especulação é que se trata de material para a turnê conjunta que Beyoncé e Jay-Z farão a partir de junho na Europa e nos Estados Unidos. Há também a possibilidade de ser um novo álbum surpresa, como a cantora fez com o lançamento de "Lemonade" em 2016.