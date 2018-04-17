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Beyoncé doará R$ 340 mil a universidades que garantem acesso de negros

A cantora, que se tornou a primeira mulher negra a ser uma das atrações principais do festival, mantém um programa de bolsas escolares

Publicado em 16 de Abril de 2018 às 21:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2018 às 21:09
Beyoncé no festival Coachella Crédito: Instagram/Beyoncé
Beyoncé se apresentou no festival Coachella, nos Estados Unidos, no último sábado, 14, com um show repleto de símbolos do empoderamento negro. Agora, a cantora doará cem mil dólares (cerca de R$ 340 mil) para universidades criadas para garantir o acesso da comunidade negra ao ensino superior.
A cantora, que se tornou a primeira mulher negra a ser uma das atrações principais do festival, mantém um programa de bolsas escolares e anunciou nesta segunda-feira, 16, que as universidades Xavier, Wilberforce, Tuskegee e Bethune-Cookman vão receber aproximadamente R$ 85 mil cada uma.
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Essas instituições foram criadas após a Guerra Civil Americana para garantir o acesso de negros ao ensino superior, uma vez que a maioria das universidades privadas não aceitava sua inscrição. Essa segregação só foi proibida após a aprovação do Ato de Direitos Civis de 1964.
O show de Beyoncé foi marcado pelas participações de seu marido Jay-Z e da irmã Solange, citações a Malcolm X e Nina Simone e o reencontro da girl band de Beyoncé, Destinys Child.

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