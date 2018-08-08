Beyoncé desabafa sobre problemas na gravidez: 'cesárea de emergência'

Pouco mais de um ano após o nascimento dos gêmeos, Beyoncé falou pela primeira vez sobre o parto que fez de emergência. Rumi e Sir nasceram em junho de 2017 por meio de uma cesárea. O depoimento foi concedido à edição de setembro da Vogue americana.
"Eu estava com 218 libras [99 quilos] no dia em que dei à luz Rumi e Sir. Eu estava inchada por causa da toxemia e estava de repouso há mais de um mês. Minha saúde e a saúde dos meu bebês estavam em perigo, então eu tive uma cesárea de emergência", desabafa.
A cantora também se solidarizou com os pais que passam por situações de risco durante a gravidez, principalmente as mães, que são submetidas a complicadas cirurgias e podem passar por dificuldades.
Por ser uma artista global, Beyoncé tem uma certa cobrança em cima de sua imagem. No entanto, ela explica que mudou seu estilo de vida para priorizar sua saúde após o episódio: "Eu acho importante que mulheres e homens vejam e apreciem a beleza natural de seus corpos. É por isso que eu tirei as perucas e extensões de cabelo e usei pouca maquiagem para esse ensaio."