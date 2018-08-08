Beyoncé desabafa sobre problemas na gravidez: 'cesárea de emergência'

Beyoncé durante ensaio fotográfico para a revista Vogue Crédito: Tyler Mitchell/Vogue US

Pouco mais de um ano após o nascimento dos gêmeos, Beyoncé falou pela primeira vez sobre o parto que fez de emergência. Rumi e Sir nasceram em junho de 2017 por meio de uma cesárea. O depoimento foi concedido à edição de setembro da Vogue americana.

"Eu estava com 218 libras [99 quilos] no dia em que dei à luz Rumi e Sir. Eu estava inchada por causa da toxemia e estava de repouso há mais de um mês. Minha saúde e a saúde dos meu bebês estavam em perigo, então eu tive uma cesárea de emergência", desabafa.

A cantora também se solidarizou com os pais que passam por situações de risco durante a gravidez, principalmente as mães, que são submetidas a complicadas cirurgias e podem passar por dificuldades.