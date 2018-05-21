Beyoncé comprou igreja avaliada em US$ 850 mil, afirma site

A cantora Beyoncé é dona de uma igreja agora. De acordo com o site TMZ, a estrela pop comprou o imóvel de quase 700 mil metros quadrados na cidade de Nova Orleans, nos Estados Unidos. A igreja, de mais de cem anos, foi avaliada em US$ 850 mil, cerca de R$ 3,15 milhões, levando em consideração a cotação da moeda americana desta segunda-feira, 21.