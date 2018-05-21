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Amém, Beyoncé

Beyoncé comprou igreja avaliada em US$ 850 mil, afirma site

Local estava em desuso devido a morte dos membros da igreja

Publicado em 21 de Maio de 2018 às 18:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2018 às 18:24
Beyoncé no festival Coachella Crédito: Instagram/Beyoncé
A cantora Beyoncé é dona de uma igreja agora. De acordo com o site TMZ, a estrela pop comprou o imóvel de quase 700 mil metros quadrados na cidade de Nova Orleans, nos Estados Unidos. A igreja, de mais de cem anos, foi avaliada em US$ 850 mil, cerca de R$ 3,15 milhões, levando em consideração a cotação da moeda americana desta segunda-feira, 21.
Construída no começo dos anos 1990, o local ficou em desuso por algum tempo devido à morte dos membros da igreja, que fica perto de onde Solange, irmã da cantora, mora.

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