Beyoncé comprou igreja avaliada em US$ 850 mil, afirma site

A cantora Beyoncé é dona de uma igreja agora. De acordo com o site TMZ, a estrela pop comprou o imóvel de quase 700 mil metros quadrados na cidade de Nova Orleans, nos Estados Unidos. A igreja, de mais de cem anos, foi avaliada em US$ 850 mil, cerca de R$ 3,15 milhões, levando em consideração a cotação da moeda americana desta segunda-feira, 21.
Construída no começo dos anos 1990, o local ficou em desuso por algum tempo devido à morte dos membros da igreja, que fica perto de onde Solange, irmã da cantora, mora.