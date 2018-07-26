Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"IT MALIA"

Beyoncé compartilha foto com os gêmeos durante férias na Europa

Imagem surpreendeu fãs, já que a cantora não costumar expor os filhos nas redes sociais com frequência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2018 às 16:08

Publicado em 26 de Julho de 2018 às 16:08

A cantora Beyoncé e seu marido Jay-Z completaram parte da turnê On The Run II, que estava passando por várias cidades da Europa. Eles divulgaram uma série de fotos que tiraram durante o curto período de férias antes de voltarem aos Estados Unidos. As fotos foram publicadas no site da cantora.
Entre as imagens, uma se destacou: Beyoncé com seus filhos gêmeos, Rumi e Sir, que têm pouco mais de um ano de idade. A primogênita Blue Ivy, de seis anos, assim como a mãe da cantora, Tina Knowles, também participaram das férias em família.
Ainda em sua página, Beyoncé agradeceu aos fãs europeus que participaram dos shows e disse que mal vê a hora de volta. Assinou com "Love, the Carters" ("Com amor, os Carters", em português), agradecendo em nome de toda a família.
Beyoncé com seus filhos gêmeos, Rumi e Sir Crédito: Reprodução/Twitter

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estresse frequente: 3 impactos na saúde do cérebro
Imagem de destaque
Dia Mundial do Café: 7 benefícios da bebida para a saúde
Imagem de destaque
Homem é assassinado em casa ao tentar escapar de ataque em Jaguaré

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados