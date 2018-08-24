Beto Barbosa se prepara para 1ª sessão de quimioterapia: 'Confiante'

Beto Barbosa publicou em suas redes sociais que está come que, nesta sexta-feira (24), passa pela sua primeira sessão de quimioterapia: "Meu primeiro dia de. Super confiante na equipe do doutor Fernando Maluf e o nosso poderoso Deus. Continuo amando Deus diante de todas as coisas, vocês, minha família e minha profissão", escreveu o cantor.