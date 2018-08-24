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Tratamento

Beto Barbosa se prepara para 1ª sessão de quimioterapia: 'Confiante'

Beto disse ainda que vai cumprir toda a agenda de shows normalmente

Publicado em 24 de Agosto de 2018 às 17:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2018 às 17:09
Beto Barbosa publicou em suas redes sociais que está com câncer e que, nesta sexta-feira (24), passa pela sua primeira sessão de quimioterapia: "Meu primeiro dia de quiomioterapia. Super confiante na equipe do doutor Fernando Maluf e o nosso poderoso Deus. Continuo amando Deus diante de todas as coisas, vocês, minha família e minha profissão", escreveu o cantor.
> Ana Furtado passa por sessão de quimioterapia e diz ter certeza de cura
Fãs demonstraram apoio ao cantor: "Deus existe e está com você assim como nós. Te mando boas vibrações e vou orar por você. Continue sorrindo, Rei", escreveu um seguidor, reforçando o título do "Rei da lambada". "Estamos orando sempre por você", disse outro fã.

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