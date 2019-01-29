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Passa bem

Beto Barbosa passa por nova cirurgia em São Paulo

O cantor passa bem mas ainda não há previsão para alta hospitalar.

Publicado em 28 de Janeiro de 2019 às 22:08

Publicado em 

28 jan 2019 às 22:08
Depois de sentir dores, o cantor Beto Barbosa foi submetido a uma nova cirurgia no último sábado no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo.
De acordo com a sua assessoria, o cantor passa bem e já consegue se levantar, sentar e está fazendo fisioterapia. Ainda não há previsão para alta hospitalar.
Beto Barbosa passou por uma cirurgia no dia 17 de janeiro para complementar ao tratamento contra o câncer na bexiga e na próstata, que o cantor vem se submetendo desde o ano passado.
Neste procedimento, o artista retirou a bexiga e próstata e houve a reconstrução de uma nova bexiga. Ao longo de cinco meses, o cantor passou por internações e sessões de quimioterapia.
O novo procedimento decorre de uma complicação que já era esperada. Segundo informou a coluna de Ricardo Feltrin, do UOL, o motivo foi um problema em um catéter instalado para a eliminação de urina do corpo, uma vez que o cantor teve a bexiga original removida e uma nova foi reconstruída com pele usada do intestino delgado.
Os médicos tiveram de submeter o cantor a uma nova cirurgia para a troca do catéter. Se isso não fosse feito, ele sofreria infecções graves e correria risco de morrer. A nova cirurgia foi considerada um sucesso.
Beto Barbosa, considerado o rei da lambada nos anos 1980 e 1990, é autor de "Adocica". À época da primeira cirurgia, ele disse que começou a sentir os sintomas no fim de 2017 e procurou, imediatamente, ajuda médica em Fortaleza, onde mora.
Antes de descobrir o câncer, um outro médico errou o diagnóstico e o tratava como uma simples infecção urinária. Sem sucesso no tratamento, decidiu vir a São Paulo, onde passou pro exames no hospital Albert Einstein e foi diagnosticado com os tumores.

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