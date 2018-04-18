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Bens de Romário vão à leilão para pagar dívida com prefeitura

Justiça colocou dois veículos do senador para penhora

Publicado em 17 de Abril de 2018 às 22:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2018 às 22:20
Senador Romário Crédito: Reprodução/Instagram Romário Faria
A maré não anda boa para o ex-jogador Romário. Segundo Leo Dias, a Justiça colocou dois veículos do senador para ir à leilão: uma moto BMW F 650 GS e um carro Mercedes ML320 AB54.
De acordo com a publicação, os bens foram penhorados para pagar uma dívida que o ex-jogador tem com o município do Rio, referente a tributos. Segundo o processo, o valor que o senador deve foi inscrito na dívida ativa em 2004.
O colunista afirma que a Prefeitura do Rio até tentou que o pagamento fosse feito de forma amigável. Mas, como não conseguiu, entrou com uma ação judicial. Além de não pagar, ele também não se manifestou quando foi intimado pela Justiça.
Chama atenção o fato de constar quatro restrições judiciais (penhora) na pesquisa das placas destes mesmos veículos. A assessoria de Romário afirmou ao colunista que "estas dívidas estão parceladas e em dia. Eles vão pedir para reverter essa decisão em virtude do parcelamento".
 

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