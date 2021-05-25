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É o amor

Ben Affleck volta a usar relógio dado por J.Lo e rumores de volta aumentam

Cantor Netinho processa autor de 'Milla' após ofensa; Manno Góes é intimado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 mai 2021 às 14:39

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 14:39

Os artistas podem ter reatado relacionamento 17 anos depois
Ben Affleck e Jennifer Lopez contracenaram em Contato de Risco Crédito: Divulgação/Columbia Pictures
Depois de quase 20 anos, o ator Ben Affleck, 48, voltou a ser visto com um relógio dado por Jennifer Lopez, 51, em 2002, época em que namoravam. Com isso, os rumores de que ambos retomaram a união ganha mais força.
No domingo (23), Affleck foi flagrado em Miami, onde estava com J.Lo, com o acessório no pulso. Não é de hoje que o artista usa acessórios dados por parceiras. Em 2020, ele foi visto desfilando com um colar em combinação com a então namorada Ana das Armas.
Segundo o Page Six, os ex-namorados se reencontraram em Miami, onde a cantora está trabalhando, e os dois foram fotografados juntos.
Há cerca de duas semanas os artistas voltaram para Los Angeles, após fazer uma viagem em Montana. Segundo uma fonte próxima à cantora de "On The Floor" (2018) disse a revista Us Weekly, o casal está "indo devagar".
"Ela sempre foi obcecada por Ben", continuou a fonte. "Eles sempre se amaram". Uma segunda fonte disse a People que os dois estão "em contato" diariamente e "fazendo planos para se ver". "Jennifer ainda está muito animada sobre como as coisas estão indo com Ben."
Ambas as fontes destacaram que a artista está se dedicando ao seu trabalho em Miami, e agora está focada nos seus filhos em meio ao romance que está surgindo. Affleck e Lopez já foram noivos e se separaram em janeiro de 2004.
A cantora e o jogador Alex Rodriguez anunciaram o rompimento dia 15 de abril, poucos meses após negarem que seu relacionamento de quatro anos estava abalado. "Percebemos que somos melhores como amigos e esperamos continuar assim", disseram em um comunicado conjunto. "Continuaremos a trabalhar juntos e nos apoiar em nossos negócios e projetos compartilhados."
Affleck pôs fim ao namoro com a atriz Ana de Armas em janeiro, menos de um ano após assumirem a relação. O principal motivo apontado para o término foi que os dois estavam em pontos diferentes de suas vidas, especialmente na diferença de idades.
Armas queria ter filhos e morar longe de Los Angeles, já ele não queria sair da cidade, pois seus três filhos --Violet, 15, Seraphina, 12, e Samuel, 9 --da união com a atriz Jennifer Garner, 49, moram no local.

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