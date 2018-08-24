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Te cuida, Gracyanne

Belo posta foto e músculos impressionam: 'Monstro'

O marido de Gracyanne Barbosa não fica para trás no quesito músculos

Publicado em 24 de Agosto de 2018 às 14:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2018 às 14:46
Gracyanne Barbosa sempre impressiona pelos músculos evidentes e aparentes. Acontece que o marido, Belo, não está ficando para trás nesse quesito. Nesta quinta (23), o cantor postou uma foto em que aparece de costas exibindo a musculatura que conseguiu ganhar. 
> Gracyanne Barbosa faz piada com dieta de Belo: "Está passando mal"
Nos comentários, Belo foi elogiado e virou inspiração para seus seguidores: O Belo tá no projeto carnaval de Salvador, e vocês?, Rapaz quando a mulher quer e o homem aceita. Muda a vida mesmo. Falta essa coragem em mim, Monstro, Que tudo! Parabéns foram alguns comentários.

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