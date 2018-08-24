Belo posta foto e músculos impressionam: 'Monstro'

sempre impressiona pelos músculos evidentes e aparentes. Acontece que o marido,, não está ficando para trás nesse quesito. Nesta quinta (23), o cantor postou uma foto em que aparece de costas exibindo a musculatura que conseguiu ganhar.

Nos comentários, Belo foi elogiado e virou inspiração para seus seguidores: O Belo tá no projeto carnaval de Salvador, e vocês?, Rapaz quando a mulher quer e o homem aceita. Muda a vida mesmo. Falta essa coragem em mim, Monstro, Que tudo! Parabéns foram alguns comentários.