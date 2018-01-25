Belo cancela shows após ser 'atacado' por seu próprio cão em casa

Gracyanne Barbosa e o marido, o cantor Belo, com seus cães Crédito: Reprodução/Instagram @cantorbelo

Belo teve de cancelar sua agenda de shows após apartar uma briga entre seus cães em sua casa. As informações foram confirmadas pela assessoria do cantor, que ficou com escoriações e muita dor nas costas após o ocorrido.

Belo teria levado um tombo sério e batido com as costas no chão. Apesar de já ter passado por avaliação médica e estar medicado, ele continua com muita dor nas costas, o que motivou os cancelamentos.