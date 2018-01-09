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Abuso sexual

Bella Thorne revela ter sofrido abusos sexuais até os 14 anos

Atriz fez afirmação através de sua conta no Instagram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2018 às 10:20

Publicado em 09 de Janeiro de 2018 às 10:20

'Eu fui abusada sexualmente e psicologicamente desde que eu me lembro até os 14 anos', disse Bella Crédito: (Foto: Reprodução/Instagram)
Bella Thorne afirma ter sofrido abusos sexuais até os 14 anos. A atriz, conhecida por sua atuação na série infantojuvenil Shake It Up, da Disney, fez a revelação por meio de um post no seu Instagram.
Ela disse ter sido abusada sexualmente e psicologicamente. Bella não soube dizer quando os abusos começaram, mas que pararam quando ela teve forças para tomar uma atitude e trancar a porta de seu quarto.
Até que eu finalmente tive coragem de trancar a porta do quarto à noite e ficar sentada lá. A noite toda, esperando que alguém viesse tirar vantagem da minha vida novamente, escreveu.
A atriz fez o relato em apoio ao Times Up, movimento criado pelas mulheres que trabalham em Hollywood para incentivar as mulheres de todo o mundo a lutarem contra qualquer forma de assédio.
Eu esperei e esperei que aquilo parasse e finalmente parou. Mas algumas de nós não têm a sorte de escapar com vida. Por favor, apoiem todas as almas maltratadas, pediu Bella.

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