Bella Thorne revela ter sofrido abusos sexuais até os 14 anos

'Eu fui abusada sexualmente e psicologicamente desde que eu me lembro até os 14 anos', disse Bella Crédito: (Foto: Reprodução/Instagram)

Bella Thorne afirma ter sofrido abusos sexuais até os 14 anos. A atriz, conhecida por sua atuação na série infantojuvenil Shake It Up, da Disney, fez a revelação por meio de um post no seu Instagram.

Ela disse ter sido abusada sexualmente e psicologicamente. Bella não soube dizer quando os abusos começaram, mas que pararam quando ela teve forças para tomar uma atitude e trancar a porta de seu quarto.

Até que eu finalmente tive coragem de trancar a porta do quarto à noite e ficar sentada lá. A noite toda, esperando que alguém viesse tirar vantagem da minha vida novamente, escreveu.

A atriz fez o relato em apoio ao Times Up, movimento criado pelas mulheres que trabalham em Hollywood para incentivar as mulheres de todo o mundo a lutarem contra qualquer forma de assédio.