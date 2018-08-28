Bella Hadid faz homenagem a Gisele em capa de revista Crédito: Reprodução/Instagram @bellahadid

Na nova edição da Pop Magazine, lançada na segunda-feira, 27, Bella Hadid é um peixe-dourado (ou pelo menos é assim que parece ter sido batizado o principal ensaio da revista de mais de 650 páginas). Nele, a modelo norte-americana aparece dentro de uma caixa de acrílico, em poses absurdas, enquanto é observada por várias pessoas, como se fosse uma obra de arte. Os cliques foram feitos pelo fotógrafo Charlotte Wales.

Em seu Instagram, Bella explicou que uma das inspirações para as fotos foi uma sessão de fotos de Vincent Peters de 1999 para Big Magazine, estrelada por Gisele Bündchen. Nas imagens, a brasileira também aparece dentro de uma redoma sendo observada.