Bebê de Karina Bacchi tem mais de 780 mil seguidores no Instagram

Enquanto você luta para conseguir chegar aos (suados) mil seguidores, o filho de Karina Bacchi, Enrico, esbanja fofura e fama no Instagram. Aos 5 meses de idade, ele já tem mais de 780 mil seguidores em seu perfil. Por lá, alguém (que provavelmente não é o bebê) posta diariamente registros do pequeno em suas atividades corriqueiras. Ele já coleciona mais de 230 publicações e segue apenas 20 perfis, incluindo o de sua mãe.

As fotos, que têm uma média de 50 mil curtidas e 500 comentários, são sempre de Enrico em casa, com os pais e até "pilotando". Nas legendas, o bebê transmite mensagens como "Boa noite, minhas lindezas da vida", "Tô me achando, minha festinha foi show" e "Oi, delicinhas da minha vida". Veja um dos posts: