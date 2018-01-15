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5 meses de idade

Bebê de Karina Bacchi tem mais de 780 mil seguidores no Instagram

E, assim, o Brasil tem seu mais novo 'digital influencer'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2018 às 12:39

Publicado em 15 de Janeiro de 2018 às 12:39

Enquanto você luta para conseguir chegar aos (suados) mil seguidores, o filho de Karina Bacchi, Enrico, esbanja fofura e fama no Instagram. Aos 5 meses de idade, ele já tem mais de 780 mil seguidores em seu perfil. Por lá, alguém (que provavelmente não é o bebê) posta diariamente registros do pequeno em suas atividades corriqueiras. Ele já coleciona mais de 230 publicações e segue apenas 20 perfis, incluindo o de sua mãe. 
As fotos, que têm uma média de 50 mil curtidas e 500 comentários, são sempre de Enrico em casa, com os pais e até "pilotando". Nas legendas, o bebê transmite mensagens como "Boa noite, minhas lindezas da vida", "Tô me achando, minha festinha foi show" e "Oi, delicinhas da minha vida". Veja um dos posts: 
Na biografia da rede social, onde costuma-se dizer quem é, Enrico tem: "Cheguei em 08/08/2017, filho amado e muito desejado por minha mãe @karinabacchi. Me chamo Enrico, mas também pode me chamar de #babybacchi", o que sugere que o pequeno já tem até uma hashtag que reúne seus famosos cliques.

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