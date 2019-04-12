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BBB19: Paula será intimada pela Polícia Civil assim que sair da casa

Loira é investigada por injúria por preconceito baseada em intolerância religiosa. Segundo delegado, depoimento deve acontecer na próxima semana

Publicado em 12 de Abril de 2019 às 19:24

Publicado em 

12 abr 2019 às 19:24
Paula está na final do BBB 19 Crédito: TV Globo/Reprodução
Finalista do "BBB19", Paula terá uma surpresa garantida ao sair da casa. Independente de ganhar o prêmio ou não, a sister terá que dar um pulinho na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) para depor. Segundo a polícia, a loira é investigada por injúria por preconceito baseada em intolerância religiosa dentro do jogo, após uma conversa com Diego e Hariany sobre Rodrigo. 
Na ocasião, a advogada disse que tinha medo de Rodrigo por ele ter contato com "esse negócio de Oxum". Ela também declarou que "nosso Deus é maior".
"Tão logo sair da casa, ela será intimada a depor. A data para o depoimento deverá ser na próxima semana", disse o delegado Gilbert Stivanello ao jornal Extra.
Vale lembrar que ex-brother Rodrigo, vítima do inquérito, disse ficou chocado com as declarações dadas por colegas de confinamento e que a família dele já acionou um advogado para processar quem promoveu ataques racistas contra ele na internet.
A ex-BBB Gabriela também pode entrar no processo junto com Rodrigo. Ela também ficou chocada com o que viu depois que saiu da casa. "Vi uns vídeos bem polêmicos nessa madrugada, que eu vou fazer algumas coisas [a respeito]. Principalmente, sobre intolerância religiosa, porque eu acho que respeitei tudo lá dentro", disse a ex-"sister". "E me chocou um pouco. Então, vou conversar com o Rodrigo e daqui para frente são outras coisas".

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