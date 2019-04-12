BBB19: Paula será intimada pela Polícia Civil assim que sair da casa

Paula está na final do BBB 19 Crédito: TV Globo/Reprodução

Finalista do "BBB19", Paula terá uma surpresa garantida ao sair da casa. Independente de ganhar o prêmio ou não, a sister terá que dar um pulinho na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) para depor. Segundo a polícia, a loira é investigada por injúria por preconceito baseada em intolerância religiosa dentro do jogo, após uma conversa com Diego e Hariany sobre Rodrigo.

Na ocasião, a advogada disse que tinha medo de Rodrigo por ele ter contato com "esse negócio de Oxum". Ela também declarou que "nosso Deus é maior".

"Tão logo sair da casa, ela será intimada a depor. A data para o depoimento deverá ser na próxima semana", disse o delegado Gilbert Stivanello ao jornal Extra.