'BBB18': Mahmouud é chamado de falso e brothers se irritam com Lucas

"BBB18": Jaqueline foi tirar satisfação com Mahmoud Crédito: Reprodução/TV Globo

"Big Brother Brasil 18". Isso irritou o sexólogo e o fez contar para outros colegas de confinamento o motivo de sua chateação. O combinado seria: se Jaqueline ganhasse o anjo, o daria para Mahmoud. Apesar de ter ganhado o benefício, a sister não o cedeu ao primeiro líder do. Isso irritou o sexólogo e o fez contar para outros colegas de confinamento o motivo de sua chateação.

Enquanto Lucas curtia uma sessão se cinema com seus convidados - incluindo Mahmoud -, Ana Paula se encarregou de contar tudo para Jaqueline. "Mahmoud está falando para os sete cantos que tu ia dar o anjo para ele", disse. A biomédica, então, retrucou: "Posso sair amanhã, mas o que eu tenho para falar vou falar na cara dele".

Assim que a calmaria do cinema acabou, acabou também o sossego e a paz da casa mais vigiada do Brasil. É que Jaqueline foi atrás de Mahmoud até a área externa e disse: "Como eu ia prometer algo que eu não tinha ganhado?". E, para não deixar barato, ainda lembrou o sexólogo da infração que ele cometeu com a comida na noite anterior. "Você não ganhou sete votos à toa, não", concluiu.

Com os nervos à flor da pele, Mahmoud soltou: "Se eu voltar, vai ser para ganhar um milhão e meio".

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