'BBB18': Ayrton e Ana Clara ficam, mãe e sobrinho saem da casa

O pai Ayrton, que já foi acusado de ter abusado da própria filha por internautas, e a filha, Ana Clara, ficam no "Big Brother Brasil 18". Eles foram os escolhidos do público neste domingo (28) entre os integrantes da família Lima. Ela teve 44,26% dos votos e o homem, 23,84%.
Depois de anunciada a decisão, a mãe, Eva, e o sobrinho, Jorge, deixaram a casa mais vigiada do Brasil. Agora, pai e filha representarão apenas um membro do jogo, ou seja, passarão a votar, liderar e enfrentar o paredão juntos.