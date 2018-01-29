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Decisão

'BBB18': Ayrton e Ana Clara ficam, mãe e sobrinho saem da casa

Ana Clara teve 44,26 dos votos, e seu pai, 23,84%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2018 às 12:39

Publicado em 29 de Janeiro de 2018 às 12:39

Família Lima Crédito: Reprodução/TV Globo
O pai Ayrton, que já foi acusado de ter abusado da própria filha por internautas, e a filha, Ana Clara, ficam no "Big Brother Brasil 18". Eles foram os escolhidos do público neste domingo (28) entre os integrantes da família Lima. Ela teve 44,26% dos votos e o homem, 23,84%. 
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Depois de anunciada a decisão, a mãe, Eva, e o sobrinho, Jorge, deixaram a casa mais vigiada do Brasil. Agora, pai e filha representarão apenas um membro do jogo, ou seja, passarão a votar, liderar e enfrentar o paredão juntos. 

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