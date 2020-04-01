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Nas sacadas

BBB 20: Saída de Prior faz público comemorar com gritos de 'Fora, Bolsonaro'

Brother perdeu disputa contra Manu Gavassi
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 10:01

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 10:01

Felipe Prior é participante do BBB 20
Felipe Prior é o décimo eliminado do BBB 20 Crédito: Globo/Divulgação
A eliminação de Felipe Prior na noite de terça-feira (31) foi comemorada em prédios espalhados pela capital paulista. Tal qual torcida organizada, assim que a eliminação do arquiteto foi divulgada por Tiago Leifert, pessoas saíram às janelas e sacadas para celebrar. Foram mais de 1,5 bilhões de votos.
"Fora, Prior", gritavam as pessoas. Também aproveitavam para gritar "Fora, Bolsonaro".
Os gritos fazem sentido, já que Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, se posicionou a favor de Felipe Prior no paredão. Gritos como esses foram ouvidos em bairros paulistanos como Interlagos, centro, Jabaquara, Bela Vista e Mooca.
O paredão fez história no BBB e mexeu com os participantes da casa e com suas torcidas do lado de fora da casa. Nomes como o da cantora Zélia Duncan, o da atriz Marina Ruy Barbosa e do jogador de futebol Gabriel Barbosa, o Gabigol, já declararam suas torcidas.
Bruna Marquezine, amiga pessoal de Manu, não demorou a usar a hashtag #ForaPrior, seguida por Agatha Moreira, Bruno Gagliasso. Já os jogadores Gabigol e Richarlison foram de #ForaManu.

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Neymar, ex de Marquezine, também manifestou, inicialmente, a sua torcida para Prior. Horas depois, porém, o jogador brasileiro parece ter voltado atrás da sua decisão. Em publicação no Twitter, ele escreveu que deseja ambos na final do BBB 20: "Fica Prior e fica Manu ... depois do movimento, os dois tem que ir até a final. Fogo no Parquinho", escreveu.
O fato de o ex-casal estar em lados opostos é um dos assuntos mais comentados na internet. Segundo levantamento feito pela Stilingue, empresa de monitoramento de redes sociais, entre domingo (29) e esta segunda (30) foram mais de 4.900 menções em português relativas à "Neymar e Prior".
Já sobre "Neymar e quarentena" foram 425 menções, de acordo com a empresa. Na última semana, o jogador gerou polêmicas e críticas ao publicar uma foto jogando futevôlei com amigos, o que indicaria que ele não estava cumprindo o isolamento social recomendado pelos especialistas para conter o novo coronavírus no Brasil. Em nota, o craque disse que os amigos já estavam em quarentena com ele.

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