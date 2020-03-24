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'BBB 20': Prior diz que investidas de Gizelly são 'joguinho'

Em praticamente todas as festas, a capixaba Gizelly brinca com Prior, mostra a língua e diz que tem vontade de beija-lo

Publicado em 24 de Março de 2020 às 08:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 08:20
"BBB 20": o brother Prior Crédito: TV Globo/Reprodução
Se depender de Felipe Prior, a relação entre ele e Gizelly não tem futuro após o BBB 20. Em conversa com Flayslane, o arquiteto disse acreditar que as investidas dela fariam parte de um joguinho.
Em praticamente todas as festas, Gizelly brinca com Prior, mostra a língua e diz que tem vontade de beija-lo. Em momento que ficou marcado na edição, Gizelly colocou um pijama sexy e foi brincar com Prior, que até imitou um leão a ela. Mas Felipe diz que nada disso é real.
"Esse joguinho dela comigo é joguinho que já aconteceu em edições passadas. Você acha que eu sou besta? Eu sou malandro. Isso já teve em outras edições. Essas piadinhas são piadinhas prontas. Eu não sou besta", disse.
No momento em que Flay fez o contraponto a apontou que a advogada poderia querer ficar com ele de verdade, o arquiteto continuou enfático.

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Ele explicou que tipo de jogo, na cabeça dele, Gizelly pensa nas horas em que flerta com ele. "É sair como a que está correndo atrás do boyzinho. E fala que não quer e vai correndo atrás", disse ele.
No papo, ele fala que acaba brincando e entrando na onda por diversão. "Ela leva como jogo. Isso ela faz porque é o jogo dela, na minha visão. Eu faço na zoeira, que nem a Thelminha e as meninas virem brincar comigo, isso eu vejo como brincadeira, como sinceridade", finalizou.
Vale lembrar que Felipe Prior e Gizelly protagonizaram o primeiro beijo da edição. Mas desde então ambos continuam votando de vez em quando um no outro.
Em conversa com Ivy e Marcela, Gizelly disparou: "As meninas falaram de ter um romance com ele [Prior] e eu falei: 'posso ter o romance que for que continuo votando nele'".

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