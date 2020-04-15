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'BBB 20': Manu surta com adiamento e nova data da final: 'Difícil'

Sisters e Babu repararam na nova data que apareceu no painel na sala da casa mais vigiada do Brasil e se revoltaram com a decisão da direção do reality
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2020 às 09:37

Publicado em 15 de Abril de 2020 às 09:37

"BBB 20": as sisters Thelma e Manu Gavassi Crédito: TV Globo/Reprodução
Os confinados do "BBB 20" ficaram em choque na madrugada desta quarta (15) depois de observarem a data da final do reality da Globo. Inicialmente, o programa apresentador por Tiago Leifert terminaria no próximo dia 23, mas a direção da atração decidiu que o confinamento irá até o próximo dia 27. 
Manu Gavassi foi uma das sisters que mais ficou revoltada com a novidade e decidiu desabafar após refletir sobre o adiamento e nova data da final. 
"Não está tudo bem, explica o que está acontecendo se mudou algo, sabe? Eles têm que avisar, não deixar a gente louco. Estamos nos esforçando para sobreviver, mas desse jeito vai ficar difícil. A gente está perdendo o controle, não sei mais o que está acontecendo. Não existe erro, existe uma agenda, não se muda do nada isso", disparou, chocada. 

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"No contrato diz que o programa pode ir até dia 29. Estou preocupada real, deve ter acontecido alguma coisa lá fora. Fiquei triste com isso agora, já estava na expectativa", concordou Ivy. 

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