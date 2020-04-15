'BBB 20': Manu surta com adiamento e nova data da final: 'Difícil'

"Não está tudo bem, explica o que está acontecendo se mudou algo, sabe? Eles têm que avisar, não deixar a gente louco. Estamos nos esforçando para sobreviver, mas desse jeito vai ficar difícil. A gente está perdendo o controle, não sei mais o que está acontecendo. Não existe erro, existe uma agenda, não se muda do nada isso", disparou, chocada.