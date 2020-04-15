'BBB 20': Manu surta com adiamento e nova data da final: 'Difícil'

Os confinados do "BBB 20" ficaram em choque na madrugada desta quarta (15) depois de observarem a data da final do reality da Globo. Inicialmente, o programa apresentador por Tiago Leifert terminaria no próximo dia 23, mas a direção da atração decidiu que o confinamento irá até o próximo dia 27.
Manu Gavassi foi uma das sisters que mais ficou revoltada com a novidade e decidiu desabafar após refletir sobre o adiamento e nova data da final.
"Não está tudo bem, explica o que está acontecendo se mudou algo, sabe? Eles têm que avisar, não deixar a gente louco. Estamos nos esforçando para sobreviver, mas desse jeito vai ficar difícil. A gente está perdendo o controle, não sei mais o que está acontecendo. Não existe erro, existe uma agenda, não se muda do nada isso", disparou, chocada.
"No contrato diz que o programa pode ir até dia 29. Estou preocupada real, deve ter acontecido alguma coisa lá fora. Fiquei triste com isso agora, já estava na expectativa", concordou Ivy.