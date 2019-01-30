'BBB 19' edita comentários preconceituosos de Paula e web não perdoa

A edição de número 19 do Big Brother Brasil, na TV Globo, trouxe à tona mais uma polêmica. Comentários preconceituosos e recheados de estereótipos feitos por Paula Viana foram ao ar e os internautas não perdoaram.
Em uma conversa no quarto das meninas, Paula chamou cabelo cacheado de cabelo ruim.
Gabi, outra participante do BBB, respondeu: Não fala isso. Ruim é o preconceito. Ah, é mania, né...mas quando tem umas dobrinhas assim, a gente já fala que não é lisinho, explica Paula. Gabi conclui: É, mas a gente precisa mudar isso.
Internautas repercutiram a fala de Paula e defenderam o posicionamento de Gabi. Confira.
Paula é estudante de Direito. Em uma conversa com Diego e Hariany, a participante falou sobre um caso de feminicídio. Ela contou que a vítima do caso levou 34 facadas e disse como se surpreendeu ao descobrir que o assassino era branco. Acho que ela tinha traído ele. E era aquela faca de pão. Aí eu pensei que ia chegar o maior faveladão lá e, quando vi, o cara era 'branquinho', morou não sei quanto tempo na Austrália ou no Canadá. E pensei não é possível que fez isso, declarou Paula.
Antes mesmo da estreia, o primeiro participante do BBB 19 foi eliminado. "A Globo tomou conhecimento hoje de fatos relacionados ao participante, avaliados como inadequados ao perfil dos competidores conforme o regulamento do programa. Fábio não será substituído", informou a emissora no sábado, 12. Fábio publicou um vídeo afirmando que o patrocínio de uma marca teria sido a causa de sua eliminação da competição.
Já no ar, a produção do BBB desclassificou um outro participante que responde a processo por agressão.