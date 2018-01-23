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Reality Show

BBB 18: Ana Clara é criticada por comentários gordofóbicos

Jovem disputa com demais integrantes da família a permanência na casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2018 às 15:43

Publicado em 23 de Janeiro de 2018 às 15:43

BBB 18: Ana Clara ganhou antipatia de internautas por comentários gordofóbicos Crédito: Divulgação/TV Globo
O Big Brother Brasil 18 estreou com direito a um paredão. Na última segunda-feira, a Família Lima, composta por Ayrton, Jorge, Eva e Ana Clara, entrou no reality show com euforia, mas apenas dois deles ficarão na competição.
Tudo indica que uma das integrantes da família está na berlinda no que depender dos internautas. Segundo o jornal Extra, Clara, que é famosa na internet por fazer vídeos para o Vine (uma rede social de vídeos curtos) com o pai, foi acusada de fazer comentários preconceituosos contra mulheres obesas via Twitter.
Não vale ter peito se você é gorda, querida, Sem preconceito com gorda, mas por favor, tenham noção, né? Você pode até se sentir bem, mas botar uma coisa que você tá quase embalada a vácuo é sacanagem, "Não suporto gorda que se acha magra e fica usando roupinha de magra. Por favor me poupe, né?e Ah, só porque é gorda não pode usar roupa colada? É isso mesmo, diziam as mensagens de 2013.
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Em outro tweet, Ana Clara comentou: "Na moral, menino viadinho é difícil. Para de ser mulherzinha, cara". Em seguida, ela foi questionada sobre o comentário e explicou: "Estou falando de homem que fica de gayzisse, e não de gay".
Apesar dos comentários apoiando a saída da jovem, centenas de internautas fizeram parte do coro de que os posts eram antigos e as pessoas mudam. Uma das pessoas que entraram na briga para defendê-la foi Caíque Nogueira, ex-affair de Bruna Marquezine: Oi. Vindo diretamente de outro continente dizer que vi a movimentação sobre BBB, conheço a Ana Clara pessoalmente, não sabia que ela estaria e: é muito querida! Votem para ela ficar! Beijos. Fui, escreveu Caíque. (Com informações do Extra)

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