'BBB 18': Tiago Leifert desmente Jaqueline e ela é eliminada

E foi isso o que fez Jaqueline ser eliminada? Não sabemos, mas que deve ter ajudado, isso sim. Afinal, foi ela a eliminada do segundo paredão do, na noite desta terça-feira (6). Tiago, durante o anúncio de quem teria que deixar a casa, pediu para Diego dar uma sugestão de quem havia sido o escolhido pelo público. Ele indicou Mahmoud. Mas, em seguida, Tiago alertou: "Mahmoud, pode ficar sentado".