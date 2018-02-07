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Polêmica do anjo

'BBB 18': Tiago Leifert desmente Jaqueline e ela é eliminada

Sister disse que não prometeu dar o anjo a Mahmoud, mas vídeos comprovaram o contrário
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2018 às 12:42

Publicado em 07 de Fevereiro de 2018 às 12:42

"BBB 18": Tiago Leifert desmente Jaqueline e ela é eliminada Crédito: Reprodução/TV Globo
O VT que mostrava Jaqueline deitada ao lado de Mahmoud prometendo que lhe daria o anjo foi exibido ao vivo nesta terça-feira (6) pelo apresentador do reality, Tiago Leifert. Na gravação, ela diz: "Se eu ganhasse o anjo, eu te daria". A conversa aconteceu na madrugada da última sexta-feira (2).
E foi isso o que fez Jaqueline ser eliminada? Não sabemos, mas que deve ter ajudado, isso sim. Afinal, foi ela a eliminada do segundo paredão do "Big Brother Brasil 18", na noite desta terça-feira (6). Tiago, durante o anúncio de quem teria que deixar a casa, pediu para Diego dar uma sugestão de quem havia sido o escolhido pelo público. Ele indicou Mahmoud. Mas, em seguida, Tiago alertou: "Mahmoud, pode ficar sentado".
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Depois disso, ele declarou que Jaqueline havia sido eliminada e ela recebeu a notícia com surpresa, mas foi consolada pela sister Jéssica. "Meu amor, você vai virar a maior cantora desse Brasil", afirmou.

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