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'BBB 18': se for líder, Viegas vai indicar Breno ou Paula ao paredão

Gleici também admitiu que tem medo de ir para o paredão

Publicado em 05 de Abril de 2018 às 12:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2018 às 12:58
"BBB 18": se for líder, Viegas vai indicar Breno ou Paula ao paredão Crédito: Reprodução/TV Globo
Durante a festa desta quarta-feira (4) à noite do "Big Brother Brasil 18", Viegas foi firme em dizer que votará em Breno ou Paula caso ganhe a prova do líder. Ele ainda opinou sobre o voto da Família Lima, caso Ayrton ou Ana Clara conquistassem o título: "Jéssica ou Breno". 
Falando em festa, mesmo em comemoração, os brothers não se esquecem mais o jogo. Mesmo se divertindo o papo da noite foi estratégico. Jéssica e Viegas foram os que lideraram essas conversas, e a personal, inclusive, disse que ficou "muito mal" com a votação do último paredão.
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Gleici, por outro lado, confessou que tem medo de ir ao paredão. Para ela, Breno é que é uma pessoa "sempre legal". 

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