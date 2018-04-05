'BBB 18': se for líder, Viegas vai indicar Breno ou Paula ao paredão

Durante a festa desta quarta-feira (4) à noite do, Viegas foi firme em dizer que votará em Breno ou Paula caso ganhe a prova do líder. Ele ainda opinou sobre o voto da Família Lima, caso Ayrton ou Ana Clara conquistassem o título: "Jéssica ou Breno".

Falando em festa, mesmo em comemoração, os brothers não se esquecem mais o jogo. Mesmo se divertindo o papo da noite foi estratégico. Jéssica e Viegas foram os que lideraram essas conversas, e a personal, inclusive, disse que ficou "muito mal" com a votação do último paredão.