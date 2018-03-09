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Resistência

'BBB 18': prova do líder já leva mais de 9 horas

Brothers estão mostrando fôlego mesmo após exaustivas horas na prova

Publicado em 09 de Março de 2018 às 12:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2018 às 12:05
"BBB 18": prova do líder já leva mais de 9 horas Crédito: Reprodução/TV Globo
A prova do líder desta quinta-feira (8) já dura mais de 9 horas. No teste, de resistência, os brothers - em dupla - devem se posicionar de um dos lados de umas traves. Quando a tela mostra uma frase, um brother deve sair da sua posição e levar o cartão, por meio da trave, para o brother do outro lado. O participante que receber o cartão deve cruzar a trave e bater no botão antes que o tempo se esgote e aguardar uma nova rodada.
Quem ganhar a prova, já que é feita em dupla, terá que dividir o prêmio. Um ficará com a imunidade e o outro, com R$ 10 mil. Até agora, a prova já leva mais de 14 horas de duração. 
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A prova requer muita concentração, e a esse ponto os brothers já estão com os nervos à flor da pele. Ayrton até pediu para todos começarem a cantar durante o teste, mas a ideia não foi bem recebida por todos. O pai da Família Lima chegou a atiçar Breno, que retrucou: "Eu nasci concentrado".
KAYSAR: "CERTEZA DE QUE A GENTE IA GANHAR"
Na cozinha do "Big Brother Brasil 18", Caruso e Kaysar comentam a eliminação da prova. O sírio dispara: "Tá tudo bem, brother, foi bom. Tinha certeza de que a gente ia ganhar, eles estavam começando a se quebrar", diz, se referindo aos outros jogadores.
"BBB 18": prova do líder já leva mais de 9 horas Crédito: Reprodução/TV Globo

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