"BBB 18": prova do líder já leva mais de 9 horas Crédito: Reprodução/TV Globo

A prova do líder desta quinta-feira (8) já dura mais de 9 horas. No teste, de resistência, os brothers - em dupla - devem se posicionar de um dos lados de umas traves. Quando a tela mostra uma frase, um brother deve sair da sua posição e levar o cartão, por meio da trave, para o brother do outro lado. O participante que receber o cartão deve cruzar a trave e bater no botão antes que o tempo se esgote e aguardar uma nova rodada.

Quem ganhar a prova, já que é feita em dupla, terá que dividir o prêmio. Um ficará com a imunidade e o outro, com R$ 10 mil. Até agora, a prova já leva mais de 14 horas de duração.

A prova requer muita concentração, e a esse ponto os brothers já estão com os nervos à flor da pele. Ayrton até pediu para todos começarem a cantar durante o teste, mas a ideia não foi bem recebida por todos. O pai da Família Lima chegou a atiçar Breno, que retrucou: "Eu nasci concentrado".

KAYSAR: "CERTEZA DE QUE A GENTE IA GANHAR"

"Big Brother Brasil 18", Caruso e Kaysar comentam a eliminação da prova. O sírio dispara: "Tá tudo bem, brother, foi bom. Tinha certeza de que a gente ia ganhar, eles estavam começando a se quebrar", diz, se referindo aos outros jogadores. Na cozinha do, Caruso e Kaysar comentam a eliminação da prova. O sírio dispara: "Tá tudo bem, brother, foi bom. Tinha certeza de que a gente ia ganhar, eles estavam começando a se quebrar", diz, se referindo aos outros jogadores.