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'BBB 18': prova de imunidade já dura mais de 10 horas

Na prova 'giro maluco', como está sendo chamado, os brothers ficam em plataformas giratórias com um carro no centro. Eles não podem dormir, sentar e nem sair

Publicado em 13 de Abril de 2018 às 12:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2018 às 12:28
"BBB 18": prova de imunidade já dura mais de 10 horas Crédito: Reprodução/TV Globo
A prova que começou na noite desta quinta-feira (12) não é do líder, mas sim um teste em que o ganhador estará imune ao próximo paredão. Paula, Kaysar, Ana Clara, Breno e Gleici seguem na disputa - ou seja, ultrapassando 10 horas de prova nenhum brother do "Big Brother Brasil 18" desistiu ainda. 
Eles conversaram, bateram papo, brincaram e até cantaram sucessos do Padre Marcelo Rossi, mas Breno chegou a reclamar: "Parece que o tempo não passa". Mas, nessa reta final nenhum deles está mais brincando. 
O vencedor da prova garante pelo menos o quarto lugar no jogo, um carro zero e fica fora da disputa pela liderança. No sábado (14), haverá uma prova do líder. Em seguida, será formado o 13º Paredão. A Eliminação será no domingo (15).

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