'BBB 18': prova de imunidade já dura mais de 10 horas

A prova que começou na noite desta quinta-feira (12) não é do líder, mas sim um teste em que o ganhador estará imune ao próximo paredão. Paula, Kaysar, Ana Clara, Breno e Gleici seguem na disputa - ou seja, ultrapassando 10 horas de prova nenhum brother do "Big Brother Brasil 18" desistiu ainda.
Eles conversaram, bateram papo, brincaram e até cantaram sucessos do Padre Marcelo Rossi, mas Breno chegou a reclamar: "Parece que o tempo não passa". Mas, nessa reta final nenhum deles está mais brincando.
O vencedor da prova garante pelo menos o quarto lugar no jogo, um carro zero e fica fora da disputa pela liderança. No sábado (14), haverá uma prova do líder. Em seguida, será formado o 13º Paredão. A Eliminação será no domingo (15).