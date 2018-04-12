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'BBB 18': Paula e Breno discutem na festa: 'Sem paciência'

Breno ainda declarou: '(Ela) me perturba demais. Não tenho paciência'

Publicado em 12 de Abril de 2018 às 12:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2018 às 12:52
"BBB 18": Paula e Breno discutem na festa: "Sem paciência" Crédito: Reprodução/TV Globo
Durante a tarde desta quarta-feira (11), Breno e Paula tinham tido um desentendimento. Mas, nada que uma festinha não resolva, não é mesmo? À noite teve festa latina e, além da festa de aniversário que os brothers comemoraram para Ana Clara, o casal do "Big Brother Brasil 18" se reconciliou. 
Beijando Breno, Paula disparou: "O Breno estava bravo" e logo depois, soltou: "Você é difícil". O brother, depois de uns beijos, se afastou e disse no bangalô do líder para quem quiser ouvir: "Me perturba demais. Não tenho paciência". 
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Sabendo disso - ou não - a empresária retrucou que ele pode falar com ela e o arquiteto respondeu: "É exatamente isso. Eu não gosto de falar". A sister, então, ainda questionou o brother: "Você não gostou que eu dancei com o Kaysar? Eu não tenho nem ideia. Mas você tem que me falar", tentando adivinhar com o que ele estava chateado. E Breno acabou admitindo: "Eu estava sem paciência há muito tempo". 
"BBB 18": Paula e Breno chegaram a se beijar durante a festa Crédito: Reprodução/TV Globo

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