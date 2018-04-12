'BBB 18': Paula e Breno discutem na festa: 'Sem paciência'

Durante a tarde desta quarta-feira (11), Breno e Paula tinham tido um desentendimento. Mas, nada que uma festinha não resolva, não é mesmo? À noite teve festa latina e, além da festa de aniversário que os brothers comemoraram para Ana Clara, o casal dose reconciliou.

Beijando Breno, Paula disparou: "O Breno estava bravo" e logo depois, soltou: "Você é difícil". O brother, depois de uns beijos, se afastou e disse no bangalô do líder para quem quiser ouvir: "Me perturba demais. Não tenho paciência".

Sabendo disso - ou não - a empresária retrucou que ele pode falar com ela e o arquiteto respondeu: "É exatamente isso. Eu não gosto de falar". A sister, então, ainda questionou o brother: "Você não gostou que eu dancei com o Kaysar? Eu não tenho nem ideia. Mas você tem que me falar", tentando adivinhar com o que ele estava chateado. E Breno acabou admitindo: "Eu estava sem paciência há muito tempo".