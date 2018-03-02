'BBB 18': Patrícia é nova líder e brothers especulam sobre paredão

Divididos em duas equipes, os brothers tinham que ir até uma vancada procurar um cartão que correponde a um modelo de sapato que está na sua frente. Quando encontrar esse papel, ele volta para sua posição e o coloca na bancada. Quem achar esses cards corretos primeiro aperta o botão vermelho. Estando tudo certo, vence a disputa - e quem fez isso foi Patrícia, a nova líder do