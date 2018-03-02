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Nervos à flor da pele

'BBB 18': Patrícia é nova líder e brothers especulam sobre paredão

Ela logo chamou Kaysar para ir com ela para o quarto do líder

Publicado em 02 de Março de 2018 às 12:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2018 às 12:19
"BBB 18": Patrícia é nova líder e brothers especulam sobre paredão Crédito: Reprodução/TV Globo
Divididos em duas equipes, os brothers tinham que ir até uma vancada procurar um cartão que correponde a um modelo de sapato que está na sua frente. Quando encontrar esse papel, ele volta para sua posição e o coloca na bancada. Quem achar esses cards corretos primeiro aperta o botão vermelho. Estando tudo certo, vence a disputa - e quem fez isso foi Patrícia, a nova líder do "Big Brother Brasil 18".
Acontece que como toda boa prova do líder, o novo comando da casa mais vigiada do Brasil traz também as discussões que falam sobre o temido paredão. Os papos rolaram soltos no quarto do líder, onde também estavam Diego e Kaysar.
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Por lá, boatos de que Patrícia colocou uma lingerie sexy só para tentar entreter o sírio, chegou a pedir para dormir de conchinha com ele, mas só conseguiu como resposta um belo e sonoro: "Me deixa em paz". Ainda que em tom de brincadeira, a noite acabou com os dois dormindo no chão do quarto.
"BBB 18": Patrícia é nova líder e brothers especulam sobre paredão Crédito: Reprodução/TV Globo

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