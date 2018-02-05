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'BBB 18': novo paredão é triplo e noiva de Lucas aparece sem aliança

Gleici, Jaqueline ou Mahmoud?
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2018 às 12:26

Publicado em 05 de Fevereiro de 2018 às 12:26

"BBB 18": novo paredão é triplo entre Gleici, Jaqueline e Mahmoud Crédito: Reprodução/TV Globo
Gleici, Jaqueline e Mahmoud são os emparedados do segundo paredão do "Big Brother Brasil 18". O sexólogo foi indicado à possível eliminação por sete brothers. Não seria para menos, já que logo na primeira semana de reality ele criou inimizades a partir de decisões que tomou sendo o líder da casa mais vigiada do Brasil. 
Gleici e Jaqueline, que ganharam o "anjo", tiveram que decidir em conjunto para quem elas dariam imunidade. Jéssica foi a escolhida e a biomédica justificou: "Fiquei muito feliz de ganhar o Anjo e não quero ir junto com ela. É uma pessoa que traz muita alegria para mim aqui na casa". 
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Depois da decisão do "anjo", o líder Lucas indicou Gleici. Jaqueline já estava emparedada depois da mensagem da garrafa na última prova do líder. 
NOIVA DE LUCAS POSTA FOTO SEM ALIANÇA
Lucas entrou no "BBB 18" noivo. Agora, se ele vai sair com o mesmo status, não sabemos. É que depois de entrar na casa, ele assumiu, durante uma festa do programa, interesse em Jéssica. "Eu me envolvi, gostei de você. Você é uma menina muito gente boa, não tinha como ser diferente na situação que a gente está. O meu desejo no foi nem sexual, foi de abraçar, de sentir", disse para ela, em uma discussão que teve na sala. 
Lucas é considerado o "crush" das telespectadoras desta edição Crédito: Paulo Belote
Junto há mais de 5 anos com a modelo Ana Lúcia Vilela, os fãs do empresário do lado de fora do confinamento repararam em um detalhe importante: a moça está aparecendo em novas fotos sem aliança - acessório que marcava presença em registros passados. Quando ganhou a prova do líder, Lucas também foi surpreendido por não ter nenhuma foto da noiva no quarto, mas na ocasião disse que preferia pensar que era porque os dois já tinham muitas fotos juntos. Veja uma das fotos da modelo sem a aliança:

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