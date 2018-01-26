'BBB 18': novo líder, Mahmoud dorme agarrado com Lucas

O "Big Brother Brasil 18" não poderia estar melhor para o brother Mahmoud. Na primeira semana de reality, ele já conseguiu vencer a prova do líder, mandar para o paredão o seu desafeto na casa, a bruxa Ana Paula, e, de quebra, ainda dormiu agarradinho com Lucas Fernandes.
O rondoniense sugeriu que Lucas, Breno e Kaysar dormissem com ele no quarto do líder e fizessem um striptease. Eles tiraram a calça e o novo manda-chuva da casa ordenou: "Quero até o chão". Terminaram os três só de cueca. Apenas Breno acabou saindo em seguida.
Sozinho, Mahmoud ficou olhando Lucas ir pegar as malas para ficar com ele no quarto e disse: "Ele é um príncipe, gente. Quero um gato desses quando sair daqui". E o pedido foi atendido, já que Lucas chegou com Paula para dormir com ele.
Kaysar também se rendeu ao conforto do local, mas preferiu ficar no chão, afastado dos outros três brothers. A surpresa toda ficou por conta de Lucas, que ficou o tempo inteirinho agarradinho com o colega, junto da sister Paula, no quarto do líder. Mahmoud, por outro lado, não pregou os olhos e ficou pensativo.
MAHMOUD SUSPEITA DE BROTHER QUE ESTÁ DANDO MOLE
Se não bastasse essa bela noite de sono, Mahmoud está suspeitando que o brother Wagner está com segundas intenções. Ele revelou que está afim do brother, que, segundo ele, está soltando elogios a torto e a direito.
Mahmoud não disse nomes, mas na conversa com Mara e Nayara os três concordara que o brother ao qual estavam se referindo era de Curitiba e tinha tatuagens. Como bem disse Hugo Gloss em uma publicação nesta sexta-feira (26), não é preciso ser nenhum CSI para descobrir que eles estavam falando de Wagner.