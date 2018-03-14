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Após eliminação

'BBB 18': 'Não queria ficar com essa imagem que fiquei', diz Patrícia

Ela também comemora por ter voltado ao 'mundo real'

Publicado em 14 de Março de 2018 às 19:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2018 às 19:54
"BBB 18": "Não queria ficar com essa imagem que fiquei", diz Patrícia Crédito: Reprodução/TV Globo
Depois de sua eliminação do "Big Brother Brasil 18", com recorde de rejeição em paredões triplos, a sister Patrícia foi tomar café da manhã com Ana Maria Braga, no "Mais Você", da TV Globo. Lá, a ex-jogadora disparou: Se errei no jogo, o público viu, porque assistiram 100%. Aconteceu, não tive como evitar. Peço desculpas ao público, não queria ficar com essa imagem que fiquei. Mas é um jogo. Aqui fora estou aliviada de estar de volta ao mundo real.
Quem julga sem conhecimento condena inocente. Se acha que é fácil ir para um BBB, se inscreva e enfrente aquilo lá, disse Patrícia, que acabou ouvindo de Louro: Mas vocês entram para ser julgados. E ela completou: Sim, mas às vezes as pessoas vão além do jogo. Falaram mal do meu filho. Se quiser me agredir, tudo bem. Eu acho a Pepa Pig linda, rosada. Falar do meu peso, me amo assim gordinha. Me acho linda. A gente tem que ser o que a gente é. Quem quiser falar mal de mim, fale. Quem me odeia, deite na BR. 
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A ex-BBB também não deixou de fora o crush Kaysar no papo: Se o Brasil tá apaixonado por ele, imagina eu? Ele é um amor e muito mais. Ele é lindo, cheiroso, sorriso na boca. Ela desmentiu que fez sexo com ele debaixo do edredom, e alertou: Não rolou! Eu tive que segurar a onda, senão aconteceria com certeza, pois os dois queriam. Mas eu pensei muito no meu filho e em como isso poderia repercutir para ele.

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