'BBB 18': 'Não queria ficar com essa imagem que fiquei', diz Patrícia

Depois de sua eliminação do, com recorde de rejeição em paredões triplos, a sister Patrícia foi tomar café da manhã com Ana Maria Braga, no "Mais Você", da TV Globo. Lá, a ex-jogadora disparou: Se errei no jogo, o público viu, porque assistiram 100%. Aconteceu, não tive como evitar. Peço desculpas ao público, não queria ficar com essa imagem que fiquei. Mas é um jogo. Aqui fora estou aliviada de estar de volta ao mundo real.

Quem julga sem conhecimento condena inocente. Se acha que é fácil ir para um BBB, se inscreva e enfrente aquilo lá, disse Patrícia, que acabou ouvindo de Louro: Mas vocês entram para ser julgados. E ela completou: Sim, mas às vezes as pessoas vão além do jogo. Falaram mal do meu filho. Se quiser me agredir, tudo bem. Eu acho a Pepa Pig linda, rosada. Falar do meu peso, me amo assim gordinha. Me acho linda. A gente tem que ser o que a gente é. Quem quiser falar mal de mim, fale. Quem me odeia, deite na BR.