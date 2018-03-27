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"Amor I Love You"

'BBB 18': na pré-eliminação, noite é de movimentação nos edredons

Paula e Breno, Gleici e Wagner... Mas depois de todo o 'love', a casa mais vigiada do Brasil terminou a noite com histórias de terror

Publicado em 27 de Março de 2018 às 12:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2018 às 12:25
"BBB 18": na pré-eliminação, noite é de movimentação nos edredons Crédito: Reprodução/TV Globo
"Tenho maturidade para isso não", dispara Breno, enquanto estava com Paula debaixo do edredom. Os dois mexeram para cá, mexeram para lá e no final... Bom, no final decidiram dormir como anjos durante toda a noite. 
Gleici e Wagner também não ficaram para trás no quesito amor. É que depois de simularem que dormiriam em camas separadas, eles depois trocaram carinhos e beijinhos no maior "love". 
HISTÓRIAS DE TERROR
Depois de toda essa função no modo romântico, o amor foi embora para dar espaço para histórias de terror bem ao estilo americano que a gente só vê nos filmes. Agora, o "Big Brother Brasil 18" também embarcou naquele hábito de contar casos de horror no escuro, fazendo dramatizações e tornando a ficção mais real. 
Histórias de terror no "BBB 18" Crédito: Reprodução/TV Globo
A nossa princesa, que levanta a cabeça para a coroa não cair, Jéssica, ainda avaliou: "Foi muito emocionante essa noite de terror". 
CARUSO ALFINETA AYRTON
Na varanda, Caruso e Viegas conversam sobre o paredão - é claro. Ele comenta sobre sua permanência na casa. "É que toda vez eu sou o primeiro a dar a justificativa, aí eu acho engraçado. Chega a família Lima, o Ayrton pega as mesmas palavras que eu usei e ele usa também. Acho engraçado", ironizou. 
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"É que eu já não tenho nem mais ideia com ele. Eu não aguento mais. É muita forçação de barra", completou o publicitário. 
Caruso alfineta Ayrton no "BBB 18" Crédito: Reprodução/TV Globo

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