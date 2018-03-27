"BBB 18": na pré-eliminação, noite é de movimentação nos edredons Crédito: Reprodução/TV Globo

"Tenho maturidade para isso não", dispara Breno, enquanto estava com Paula debaixo do edredom. Os dois mexeram para cá, mexeram para lá e no final... Bom, no final decidiram dormir como anjos durante toda a noite.

Gleici e Wagner também não ficaram para trás no quesito amor. É que depois de simularem que dormiriam em camas separadas, eles depois trocaram carinhos e beijinhos no maior "love".

HISTÓRIAS DE TERROR

"Big Brother Brasil 18" também embarcou naquele hábito de contar casos de horror no escuro, fazendo dramatizações e tornando a ficção mais real. Depois de toda essa função no modo romântico, o amor foi embora para dar espaço para histórias de terror bem ao estilo americano que a gente só vê nos filmes. Agora, otambém embarcou naquele hábito de contar casos de horror no escuro, fazendo dramatizações e tornando a ficção mais real.

Histórias de terror no "BBB 18" Crédito: Reprodução/TV Globo

A nossa princesa, que levanta a cabeça para a coroa não cair, Jéssica, ainda avaliou: "Foi muito emocionante essa noite de terror".

CARUSO ALFINETA AYRTON

Na varanda, Caruso e Viegas conversam sobre o paredão - é claro. Ele comenta sobre sua permanência na casa. "É que toda vez eu sou o primeiro a dar a justificativa, aí eu acho engraçado. Chega a família Lima, o Ayrton pega as mesmas palavras que eu usei e ele usa também. Acho engraçado", ironizou.

"É que eu já não tenho nem mais ideia com ele. Eu não aguento mais. É muita forçação de barra", completou o publicitário.