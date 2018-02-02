'BBB 18': Mahmoud veta 6 brothers de prova e Lucas é novo líder

Lucas é o novo líder do BBB 18 Crédito: PAULO BELOTE

"Big Brother Brasil 18", Mahmoud, teve que vetar seis jogadores da prova do líder da noite desta quinta-feira (1º). Na competição, Lucas foi quem conquistou o título e agora está no comando da casa mais vigiada do Brasil. A prova, que durou pouco mais de uma hora, colocou os participantes em uma pista de atletismo, e à medida que uma corrida acontecia o último a completar a volta era eliminado - ou então quem tentasse burlar a largada. O primeiro líder do, Mahmoud, teve que vetar seis jogadores da prova do líder da noite desta quinta-feira (1º). Na competição, Lucas foi quem conquistou o título e agora está no comando da casa mais vigiada do Brasil. A prova, que durou pouco mais de uma hora, colocou os participantes em uma pista de atletismo, e à medida que uma corrida acontecia o último a completar a volta era eliminado - ou então quem tentasse burlar a largada.

Mahmoud optou por eliminar da prova Ana Paula, Viegas, Diego, Caruso, Wagner e Jéssica - e, com isso, já vai criando inimizades, não é mesmo?

Especulações à parte, depois da prova as conversas entre os brothers e sisters passearam entre apostas para os nomes que devem encarar a próxima formação de paredão. Mas, sem nada certo, é bom todos ficarem de olho no novo líder, que, inclusive, se desculpou com Jéssica após a prova por culpa de um desentendimento que os dois tiveram.

JAQUELINE NO PAREDÃO

Na prova, cada jogador precisava se posicionar em uma faixa da pista de corrida até um botão sem queimar a largada. Quem chegava por último era eliminado e os sete primeiros que deixavam a prova escolhiam uma garrafa que dava orientações diferentes para cada brother. Kaysar ganhou R$ 1 mil, Gleici foi para o "Tá com Nada" e Patrícia recebeu mensagem da família. Entre as surpresas: Jaqueline, que "ganhou" um lugar no próximo paredão.