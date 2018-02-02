Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Inimizades

'BBB 18': Mahmoud veta 6 brothers de prova e Lucas é novo líder

Depois da prova, os brothers especularam os nomes que devem formar o próximo paredão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2018 às 12:41

Publicado em 02 de Fevereiro de 2018 às 12:41

Lucas é o novo líder do BBB 18 Crédito: PAULO BELOTE
O primeiro líder do "Big Brother Brasil 18", Mahmoud, teve que vetar seis jogadores da prova do líder da noite desta quinta-feira (1º). Na competição, Lucas foi quem conquistou o título e agora está no comando da casa mais vigiada do Brasil. A prova, que durou pouco mais de uma hora, colocou os participantes em uma pista de atletismo, e à medida que uma corrida acontecia o último a completar a volta era eliminado - ou então quem tentasse burlar a largada. 
Mahmoud optou por eliminar da prova Ana Paula, Viegas, Diego, Caruso, Wagner e Jéssica - e, com isso, já vai criando inimizades, não é mesmo?
> Leia mais notícias de Entretenimento
Especulações à parte, depois da prova as conversas entre os brothers e sisters passearam entre apostas para os nomes que devem encarar a próxima formação de paredão. Mas, sem nada certo, é bom todos ficarem de olho no novo líder, que, inclusive, se desculpou com Jéssica após a prova por culpa de um desentendimento que os dois tiveram.
JAQUELINE NO PAREDÃO
Na prova, cada jogador precisava se posicionar em uma faixa da pista de corrida até um botão sem queimar a largada. Quem chegava por último era eliminado e os sete primeiros que deixavam a prova escolhiam uma garrafa que dava orientações diferentes para cada brother. Kaysar ganhou R$ 1 mil, Gleici foi para o "Tá com Nada" e Patrícia recebeu mensagem da família. Entre as surpresas: Jaqueline, que "ganhou" um lugar no próximo paredão. 
Pela prova, Breno também conseguiu imunidade para a formação do próximo paredão. Ele foi o terceiro eliminado da disputa. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados