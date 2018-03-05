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'BBB 18': Mahmoud, Gleici e Paula estão no paredão 'vai e volta'

Esse paredão vai funcionar de forma diferente e pode ser que ele faça o jogo virar completamente

Publicado em 05 de Março de 2018 às 13:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2018 às 13:24
"BBB 18": Mahmoud, Gleici e Paula estão no paredão "vai e volta" Crédito: Reprodução/TV Globo
Lembra do paredão diferente que o Gazeta Online falou que o "Big Brother Brasil 18" ia ter? Então, ele aconteceu na noite deste domingo (4). Os escolhidos para a berlinda foram Mahmoud, Gleici e Paula. Eles não sabem muito bem como funcionará a jogada, então o clima de tensão é o de praxe para quando eles ficam nessa expectativa de eliminação.
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Acontece que os brothers não sabem que esse paredão tem uma pegadinha. A pessoa menos votada, desta vez, ficará confinada no segundo andar da casa assistindo tudo por uma televisão. Depois, voltará com imunidade e indicará alguém para o paredão. Literalmente o jogo vai virar nos próximos dias.
Durante a formação do paredão, a líder Patrícia indicou de cara Paula para ser uma possível eliminada. Em seguida, Mahmoud, Diego e Gleici ficaram empatados pelos votos do confessionário e, de novo, a líder escolheu que Mahmoud e Gleici iriam para a berlinda. "O paredão desta semana semana foi formado praticamente inteiro pela Patrícia", brincou o apresentador Tiago Leifert.
"BBB 18": Mahmoud, Gleici e Paula estão no paredão "vai e volta" Crédito: Reprodução/TV Globo

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