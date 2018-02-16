'BBB 18': Lucas continua se lamentando por ter medo do fim do noivado

O empresário Lucas foi conversar com Ana Clara, a filha da Família Lima, na cozinha do. Ele desabafou com a estudante o medo que tem pelo possível fim do seu relacionamento de seis anos com a noiva - que está fora da casa. Desde que entrou, o brother mostrou interesse por Jéssica, chegou a admitir que tinha esse interesse, mas desistiu da investida por não querer trair a quase esposa que tinha do lado de fora da casa mais vigiada do Brasil.