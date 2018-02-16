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Arrependido

'BBB 18': Lucas continua se lamentando por ter medo do fim do noivado

Brother, agora, 'chorou as pitangas' com Ana Clara
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2018 às 12:41

Publicado em 16 de Fevereiro de 2018 às 12:41

"BBB 18": Lucas continua se lamentando por temer fim do noivado Crédito: Reprodução/TV Globo
O empresário Lucas foi conversar com Ana Clara, a filha da Família Lima, na cozinha do "Big Brother Brasil 18". Ele desabafou com a estudante o medo que tem pelo possível fim do seu relacionamento de seis anos com a noiva - que está fora da casa. Desde que entrou, o brother mostrou interesse por Jéssica, chegou a admitir que tinha esse interesse, mas desistiu da investida por não querer trair a quase esposa que tinha do lado de fora da casa mais vigiada do Brasil. 
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"Eu nem sei se ela vai estar lá fora me esperando. Eu conheço. Eu posso ter jogado um relacionamento de quase seis anos, uma história de vida fora", disse Lucas, já chorando. Ele aproveitou a ocasião ainda para se explicar sobre um episódio que aconteceu na última festa da casa. "Eu estava irritado e triste. Não quero que minha irmã ligue a TV e eu esteja protagonizando um barraco", justificou. 
Vale lembrar que não é a primeira vez que Lucas manifesta esse medo. Ele já desabafou com Nayara e Diego após a festa "Samba" desta semana e também se emocionou ao falar da namorada. 

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