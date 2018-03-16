'BBB 18': líderes, Família Lima e Gleici cogitam nomes para o paredão

Ana Clara representou a Família Lima na prova do líder do "Big Brother Brasil 18" desta quinta-feira (15). Em dupla, a jovem se aliou a Gleici para uma prova que era de memória e rapidez. Durante o teste, o participante tinha que ir até uma sala, isolada, que tinha um painel com caixas. Em outro salão, ele tinha que encontrar as caixas iguais e montar um painel idêntico do lado de fora do "labirinto". As duas foram as vencedoras. Ana Clara ficou com a imunidade e Gleici, com R$ 10 mil, como prêmio.
Os líderes vão indicar alguém para o paredão neste domingo (18), assim como no mesmo dia quem atender o Big Fone também terá que indicar alguém para a berlinda. E o terceiro do paredão será escolhido pelo voto dos jogadores.
Acontece que Ana Clara já até levantou a possibilidade de votar em Viegas. Ayrton também opinou e aposta em Caruso, Diego ou Viegas. Mas Gleici avalia que é mais seguro ela ir para o paredão com o Diego do que com o Viegas - se for o caso. Diego, em outro canto da casa, chegou a lamentar: "Estou no paredão".