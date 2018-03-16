'BBB 18': líderes, Família Lima e Gleici cogitam nomes para o paredão

Ana Clara representou a Família Lima na prova do líder dodesta quinta-feira (15). Em dupla, a jovem se aliou a Gleici para uma prova que era de memória e rapidez. Durante o teste, o participante tinha que ir até uma sala, isolada, que tinha um painel com caixas. Em outro salão, ele tinha que encontrar as caixas iguais e montar um painel idêntico do lado de fora do "labirinto". As duas foram as vencedoras. Ana Clara ficou com a imunidade e Gleici, com R$ 10 mil, como prêmio.