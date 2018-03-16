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'BBB 18': líderes, Família Lima e Gleici cogitam nomes para o paredão

Diego, Viegas, Caruso...? Será? Os brothers já estão dando como certa próxima formação de paredão

Publicado em 16 de Março de 2018 às 12:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2018 às 12:41
"BBB 18": líderes, Família Lima e Gleici cogitam nomes para o paredão Crédito: Reprodução/TV Globo
Ana Clara representou a Família Lima na prova do líder do "Big Brother Brasil 18" desta quinta-feira (15). Em dupla, a jovem se aliou a Gleici para uma prova que era de memória e rapidez. Durante o teste, o participante tinha que ir até uma sala, isolada, que tinha um painel com caixas. Em outro salão, ele tinha que encontrar as caixas iguais e montar um painel idêntico do lado de fora do "labirinto". As duas foram as vencedoras. Ana Clara ficou com a imunidade e Gleici, com R$ 10 mil, como prêmio.
Os líderes vão indicar alguém para o paredão neste domingo (18), assim como no mesmo dia quem atender o Big Fone também terá que indicar alguém para a berlinda. E o terceiro do paredão será escolhido pelo voto dos jogadores.
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Acontece que Ana Clara já até levantou a possibilidade de votar em Viegas. Ayrton também opinou e aposta em Caruso, Diego ou Viegas. Mas Gleici avalia que é mais seguro ela ir para o paredão com o Diego do que com o Viegas - se for o caso. Diego, em outro canto da casa, chegou a lamentar: "Estou no paredão".
"BBB 18": líderes, Família Lima e Gleici cogitam nomes para o paredão Crédito: Reprodução/TV Globo

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