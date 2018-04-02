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'BBB 18': líder Kaysar decide e Wagner e Família Lima são emparedados

Ayrton foi tirar satisfação com a escolha do sírio e Gleici já sofre por antecipação

Publicado em 02 de Abril de 2018 às 12:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2018 às 12:43
"BBB 18": líder Kaysar decide e Wagner e Família Lima são emparedados Crédito: Reprodução/TV Globo
A indicação do líder Kaysar foi certeira em Wagner. Acontece que com os votos da casa divididos entre Família Lima e Viegas, o sírio teve que decidir quem iria para a berlinda. Conclusão: além do affair de Gleici, Ana Clara e Ayrton vão enfrentar o paredão juntos. 
Durante a escolha no "Big Brother Brasil 18", Ana Clara e Ayrton pareciam terem sido pegos de surpresa e assim que terminou a conversa com Tiago Leifert, a sister foi direto para o quarto e falou sozinha: "Bem feito. Da próxima vez seja mais esperta". 
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E depois de (tentar) tranquilizar a filha, Ayrton foi conversar com Kaysar. O garçom, no entanto, disse que não foi traição. "Chefe, não é traição que se chama. Eu respeito muito você", argumentou. Ayrton retrucou dizendo que havia ficado chateado e que entendia a escolha do confinado. "A gente está em um jogo", lembrou. 
Família Lima: Ayrton e Ana Clara no "BBB 18" Crédito: Reprodução/TV Globo
GLEICI SOFRE: "NÃO SEI COMO VAI SER"
Não sabemos. O fato é que ela já pensa em quando um dos emparedados não estiver mais na casa: "Você saindo ou o Wagner saindo vai fazer uma diferença muito grande para mim. Não sei como vai ser". 
Gleici no "BBB 18" Crédito: Reprodução/TV Globo

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