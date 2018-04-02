"BBB 18": líder Kaysar decide e Wagner e Família Lima são emparedados Crédito: Reprodução/TV Globo

A indicação do líder Kaysar foi certeira em Wagner. Acontece que com os votos da casa divididos entre Família Lima e Viegas, o sírio teve que decidir quem iria para a berlinda. Conclusão: além do affair de Gleici, Ana Clara e Ayrton vão enfrentar o paredão juntos.

"Big Brother Brasil 18", Ana Clara e Ayrton pareciam terem sido pegos de surpresa e assim que terminou a conversa com Tiago Leifert, a sister foi direto para o quarto e falou sozinha: "Bem feito. Da próxima vez seja mais esperta". Durante a escolha no, Ana Clara e Ayrton pareciam terem sido pegos de surpresa e assim que terminou a conversa com Tiago Leifert, a sister foi direto para o quarto e falou sozinha: "Bem feito. Da próxima vez seja mais esperta".

E depois de (tentar) tranquilizar a filha, Ayrton foi conversar com Kaysar. O garçom, no entanto, disse que não foi traição. "Chefe, não é traição que se chama. Eu respeito muito você", argumentou. Ayrton retrucou dizendo que havia ficado chateado e que entendia a escolha do confinado. "A gente está em um jogo", lembrou.

Família Lima: Ayrton e Ana Clara no "BBB 18" Crédito: Reprodução/TV Globo

GLEICI SOFRE: "NÃO SEI COMO VAI SER"

Não sabemos. O fato é que ela já pensa em quando um dos emparedados não estiver mais na casa: "Você saindo ou o Wagner saindo vai fazer uma diferença muito grande para mim. Não sei como vai ser".