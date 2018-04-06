Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Superquinta"

'BBB 18': Kaysar é novo líder e indica Breno para o paredão

Breno defendeu sua permanência dizendo que foi para o jogo com o objetivo de viver intensamente

Publicado em 06 de Abril de 2018 às 12:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2018 às 12:37
"BBB 18": Breno e Viegas são emparedados e Kaysar é novo líder Crédito: Reprodução/TV Globo
Mais uma vez, Kaysar é o líder do "Big Brother Brasil 18". Ele ganhou a prova do que a produção do programa chamou de "Superquinta", já que só na noite desta quinta-feira (5) ele tomou a liderança e Breno e Viegas foram emparedados. 
Assim que foi anunciada sua vitória, o sírio gritou e chegou a perguntar a Tiago Leifert: "É verdade?". O apresentador respondeu que sim e o garçom tornou a gritar como forma de comemoração. 
> Leia mais notícias de Entretenimento
Logo após a prova, Kaysar indicou o brother Breno para o paredão. Em seguida, a casa escolheu mandar Viegas para a berlinda. O arquiteto defendeu sua permanência dizendo que foi para o jogo com o objetivo de viver intensamente. 
"BBB 18": Breno e Viegas são emparedados e Kaysar é novo líder Crédito: Reprodução/TV Globo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 formas de limpar a mente e reduzir o estresse
Sede da Prefeitura de São Gabriel da Palha
Secretário municipal é exonerado por violência psicológica contra procuradora no ES
Renata Rivetti coordenou o estudo sobre a semana de 4 dias
Semana de 4 dias: resultados apontam aumento da produtividade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados