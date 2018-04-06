'BBB 18': Kaysar é novo líder e indica Breno para o paredão

Mais uma vez, Kaysar é o líder do "Big Brother Brasil 18". Ele ganhou a prova do que a produção do programa chamou de "Superquinta", já que só na noite desta quinta-feira (5) ele tomou a liderança e Breno e Viegas foram emparedados.
Assim que foi anunciada sua vitória, o sírio gritou e chegou a perguntar a Tiago Leifert: "É verdade?". O apresentador respondeu que sim e o garçom tornou a gritar como forma de comemoração.
Logo após a prova, Kaysar indicou o brother Breno para o paredão. Em seguida, a casa escolheu mandar Viegas para a berlinda. O arquiteto defendeu sua permanência dizendo que foi para o jogo com o objetivo de viver intensamente.