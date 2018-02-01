'BBB 18': Jaqueline faz bronzeado com fita isolante

A malandrona do "Big Brother Brasil 18" já deu o ar da graça nesta edição. Estamos falando da Jaqueline, que nesta quarta-feira (31) fez igual à Anitta e se enfaixou toda com fita isolante. Isso para ficar com aquele bronzeado que a funkeira lançou moda com seu "Check Mate", "Vai, Malandra".
Jaqueline também recebeu o castigo do primeiro monstro da casa mais vigiada do Brasil e, por esse motivo, deu um selinho no brother Breno. Depois disso é que ela quis turbinar o bronzeado: "Deixa eu usar, que a audiência vai subir. Eu vou ficar com uma marquinha igual à da Anitta. Vai ficar top", alegou.