'BBB 18': emparedada, Mara critica Mahmou: 'Fez de sacanagem'

Mara foi indicada ao primeiro paredão do "BBB 18" Crédito: Reprodução/TV Globo

"Big Brother Brasil 18" já começam a ficar mais tensos. É que na noite deste domingo (28) foi feito o primeiro paredão desta edição, com formação dupla. Os ânimos na casa dojá começam a ficar mais tensos. É que na noite deste domingo (28) foi feito

Mara, uma das indicadas pelo líder Mahmoud, criticou a atitude do brother com Nayara: "Ele fez de sacanagem". Ela também conseguiu acertar as diferenças com Lucas, mas ainda não se sentia preparada para ter uma conversa com Mahmoud, e acabou se afastando do grupo em que estava quando o sexólogo chegou.

Antes da hora de dormir, a casa ainda especulou sobre o próximo paredão. Ana Clara, da família Lima, se mostrou preocupada com o voto em conjunto com o pai, Ayrton. "Hoje concordamos no voto, sem querer. Mas semana que vem...", indagou.