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'BBB 18': emparedada, Mara critica Mahmou: 'Fez de sacanagem'

Mahmoud está preocupado com quem voltar desse paredão; ele teme ser indicado na próxima formação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2018 às 13:24

Publicado em 29 de Janeiro de 2018 às 13:24

Mara foi indicada ao primeiro paredão do "BBB 18" Crédito: Reprodução/TV Globo
Os ânimos na casa do "Big Brother Brasil 18" já começam a ficar mais tensos. É que na noite deste domingo (28) foi feito o primeiro paredão desta edição, com formação dupla. 
Mara, uma das indicadas pelo líder Mahmoud, criticou a atitude do brother com Nayara: "Ele fez de sacanagem". Ela também conseguiu acertar as diferenças com Lucas, mas ainda não se sentia preparada para ter uma conversa com Mahmoud, e acabou se afastando do grupo em que estava quando o sexólogo chegou. 
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Antes da hora de dormir, a casa ainda especulou sobre o próximo paredão. Ana Clara, da família Lima, se mostrou preocupada com o voto em conjunto com o pai, Ayrton. "Hoje concordamos no voto, sem querer. Mas semana que vem...", indagou. 
Já Patrícia teme uma indicação de Paula, caso a sister vire líder. Em contrapartida, Mahmoud já se preocupa com quem vai voltar desse paredão, que para ele, o indicará ao próximo. 

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