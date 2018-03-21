'BBB 18': Diego é eliminado e Jéssica aponta como menos rejeitada

Diego deu tchau para o "Big Brother Brasil 18" na noite desta terça-feira (20). Ele foi eliminado com 81,07%, enquanto Gleici levou 13,96% e Jéssica, 4,97%. Com isso, o comentário é de que a personal trainer é - por enquanto - a menos rejeitada da casa. Quando ficou sabendo da notícia, ela comemorou e parecia, durante a apresentação do programa, nem acreditar que iria continuar no jogo.
Com a saída do colega (será?), Viegas ficou se questionando sobre a eliminação de Diego. "O Diego, eu considero inteligente, com uma percepção forte. O que aconteceu? Não dá para entender. Isso não quer dizer que ele deixa de ter todas as qualidades que ele tinha. Eu tinha comentado com você que, se ele saísse, eu ia ficar recalculando rota", avaliou.
Caruso, que estava com Viegas nesse momento, ouviu calado.