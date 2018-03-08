'BBB 18': de olho na casa, Gleici teme nova convivência com brothers

A falsa eliminada Gleici não tira o olho da tela da TV que fica à sua disposição no quarto em que está, isolado, no "Big Brother Brasil 18". Na noite desta quarta-feira (7), ela prestou bastante atenção enquanto os brothers preparavam o jantar. Jéssica foi uma das que mais falou e Gleici não perdoou: "Eu vou pegar no pé da Jéssica".
Em outro momento, ainda após uma fala de Jéssica, Gleici disparou: "Vai ser muito difícil voltar a conviver com certas pessoas nessa casa".
Antes de tudo isso, a acreana já havia comentado sobre o comportamento de Diego. Ele estava na cozinha dizendo para Patrícia que iria descansar, e Gleici criticou: "Vai dormir, porque tu só faz isso. Dorme e calcula".