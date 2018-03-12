'BBB 18': com paredão formado, brothers brincam de dar susto

O novo paredão está formado: Caruso, Diego e Patrícia correm o risco de deixarem o "Big Brother Brasil 18". Patrícia foi indicada por Gleici após seu retorno à casa e os outros brothers foram indicados pelos colegas.
Patrícia, além do barraco no qual se envolveu com Gleici quando foi indicada à berlinda, especulou: "Sempre foi marionete". E ainda confidenciou a Diego que estava preocupada, já que estava no paredão com dois participantes que já sobreviveram à eliminação.
Mas, preocupações à parte, Caruso inaugurou as brincadeiras de "susto" que protagonizaram durante a noite. Ele ficou escondido atrás de uma porta e quando Breno passou, fez aquele velho sonoro "bu", que fez o arquiteto dar um pulo e depois cair na gargalhada.
Em seguida, Vegas assustou Kaysar. Deitado, ele deu um pulo, com o quarto escuro, em direção ao sírio que ficou estático. Com sede de vingança, Kaysar também foi deitar e esperar uma vítima. Ayrton, quando chegou perto do garçom, levou o mesmo susto que Viegas o tinha dado.