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'BBB 18': com paredão formado, Ayrton esconde esquema da própria filha

O pai da Família Lima já tem quem levar ao cinema - só não contou para Ana Clara
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2018 às 13:38

Publicado em 19 de Fevereiro de 2018 às 13:38

"BBB 18": com paredão formado, Ayrton esconde esquema da própria filha Crédito: Reprodução/TV Globo
O quarto paredão do "Big Brother Brasil 18" já está formado: Gleici, Mahmoud e Nayara estão na berlinda. Mas, passada a tensão típica desse momento de revelação dos elimináveis, o segredo comeu solto entre Ayrton e Viegas. Os dois conversaram na manhã desta segunda-feira (19) pouco depois do toque de despertar.
"Não nada para Ana Clara, nem para ninguém. Mas a gente vai te levar para o cinema. É bem provável", disse o pai da Família Lima ao colega, que retrucou: "Se rolar, maneiro. Se não rolar, está tranquilo. Só de lembrar".
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Mas, voltando ao paredão, temos que dar nome aos bois. A Família Lima, líder vigente na casa mais vigiada do Brasil, indicou Nayara para a possível eliminação. Os outros dois que estão na berlinda receberam os votos dos brothers e sisters que se submeteram à solidão do confessionário.

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