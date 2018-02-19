'BBB 18': com paredão formado, Ayrton esconde esquema da própria filha

O quarto paredão dojá está formado: Gleici, Mahmoud e Nayara estão na berlinda. Mas, passada a tensão típica desse momento de revelação dos elimináveis, o segredo comeu solto entre Ayrton e Viegas. Os dois conversaram na manhã desta segunda-feira (19) pouco depois do toque de despertar.

"Não nada para Ana Clara, nem para ninguém. Mas a gente vai te levar para o cinema. É bem provável", disse o pai da Família Lima ao colega, que retrucou: "Se rolar, maneiro. Se não rolar, está tranquilo. Só de lembrar".

Mas, voltando ao paredão, temos que dar nome aos bois. A Família Lima, líder vigente na casa mais vigiada do Brasil, indicou Nayara para a possível eliminação. Os outros dois que estão na berlinda receberam os votos dos brothers e sisters que se submeteram à solidão do confessionário.