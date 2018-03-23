'BBB 18': com Breno e Wagner líderes, Gleici especula sobre paredão

Mais uma vez com prova em duplas, quem está na liderança doé Breno e Wagner, que finalizaram os testes antes de todos os outros brothers. Viegas foi impedido de participar pela sister Ana Clara, que foi líder da última semana.

Na prova, um dos brothers via em um telão escondido quatro letras. O outro brother, com um óculos que atrapalha a visão, tinha que ouvir corretamente essas letras e ir até uma piscina de bolinhas buscar a placa que a representava.

Depois do reboliço da prova, Gleici já especulou: "Se o Wagner botar o Caruso ou o Viegas (no paredão), vai ser a Terceira Guerra Mundial". Ana Clara, que conversava com a sister no quarto, ainda disparou: "Se o Caruso pegar o Anjo, é melhor dar para o Kaysar. O Breno e o Wagner não votam na gente, vão botar um dos dois. Sobra um e a gente vota".