Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Quem vai pra berlinda?

'BBB 18': com Breno e Wagner líderes, Gleici especula sobre paredão

Paula deixou Breno dormir sozinho, dizendo que era 'para ele descansar'

Publicado em 23 de Março de 2018 às 12:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2018 às 12:26
"BBB 18": com Breno e Wagner líderes, Gleici especula sobre paredão Crédito: Reprodução/TV Globo
Mais uma vez com prova em duplas, quem está na liderança do "Big Brother Brasil 18" é Breno e Wagner, que finalizaram os testes antes de todos os outros brothers. Viegas foi impedido de participar pela sister Ana Clara, que foi líder da última semana.
Na prova, um dos brothers via em um telão escondido quatro letras. O outro brother, com um óculos que atrapalha a visão, tinha que ouvir corretamente essas letras e ir até uma piscina de bolinhas buscar a placa que a representava. 
> Leia mais notícias de Entretenimento
Depois do reboliço da prova, Gleici já especulou: "Se o Wagner botar o Caruso ou o Viegas (no paredão), vai ser a Terceira Guerra Mundial". Ana Clara, que conversava com a sister no quarto, ainda disparou: "Se o Caruso pegar o Anjo, é melhor dar para o Kaysar. O Breno e o Wagner não votam na gente, vão botar um dos dois. Sobra um e a gente vota". 
"BBB 18": com Breno e Wagner líderes, Gleici especula sobre paredão Crédito: Reprodução/TV Globo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sede do STF, em Brasília
Impasse sobre royalties do petróleo no STF precisa ser superado com a lógica
Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados