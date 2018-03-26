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'BBB 18': Caruso, Família Lima e Kaysar formam novo paredão

A noite começou com Viegas descobrindo e comemorando que o anjo era autoimune

Publicado em 26 de Março de 2018 às 12:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2018 às 12:15
"BBB 18": Caruso, Família Lima e Kaysar formam novo paredão Crédito: Reprodução/Gshow
O nono paredão do "Big Brother Brasil 18" está formado: Caruso, Família Lima e Kaysar estão na berlinda desta vez. Kaysar foi indicado pelos líderes Wagner e Breno, Caruso, votado pela casa, e Família Lima, indicada pelo anjo Viegas. 
A noite começou, inclusive, com Viegas descobrindo e comemorando que o anjo era autoimune. Em seguida, Kaysar foi indicado para o paredão sob a justificativa de ser um "voto estratégico" da liderança. "Não tenho nenhum motivo pessoal, é simplesmente uma questão de estratégia: a família", disse Viegas, por outro lado, quando indicou a Família Lima. 
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A última emoção da noite deste domingo (25) foi Breno, que foi sorteado por Wagner para escolher alguém para revelar seu voto. Kaysar contou que indicou Gleici. "Não tenho nenhum motivo pessoal, é simplesmente uma questão de estratégia: a família", retrucou. 
Viegas impactado Crédito: Reprodução/TV Globo

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