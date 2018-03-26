'BBB 18': Caruso, Família Lima e Kaysar formam novo paredão

O nono paredão doestá formado: Caruso, Família Lima e Kaysar estão na berlinda desta vez. Kaysar foi indicado pelos líderes Wagner e Breno, Caruso, votado pela casa, e Família Lima, indicada pelo anjo Viegas.

A noite começou, inclusive, com Viegas descobrindo e comemorando que o anjo era autoimune. Em seguida, Kaysar foi indicado para o paredão sob a justificativa de ser um "voto estratégico" da liderança. "Não tenho nenhum motivo pessoal, é simplesmente uma questão de estratégia: a família", disse Viegas, por outro lado, quando indicou a Família Lima.