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Madrugada viva

'BBB 18': brothers trocam patadas e conselhos após jogo da discórdia

Breno ficou magoado, Lucas travou uma briga - e Jéssica tentou defendê-lo, e os ensaios de barracos da noite não pararam por aí
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2018 às 12:30

Publicado em 27 de Fevereiro de 2018 às 12:30

"BBB 18": brothers trocam patadas e conselhos após jogo da discórdia Crédito: Reprodução/TV Globo
Seguimos há dezenas de dias de confinamento. Nesse ponto do "Big Brother Brasil 18", os participantes estão com os nervos à flor da pele - e só tende a piorar. Para amenizar a situação (oi?), Tiago Leifert propôs mais uma edição do jogo da discórdia na noite desta segunda-feira (26). Nele, os integrantes sorteiam nomes e o sorteado atribui uma placa com uma característica a um colega. Acontece que essas características são: inútil, estúpido, banana, e por aí vai. 
Não precisa nem dizer que deu ruim, não é mesmo? A madrugada da casa mais vigiada do Brasil foi mais viva do que nunca entre patadas. Afinal, a única coisa que os brothers não trocaram após o jogo foi elogio.
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Exemplo disso foi o 'fight' que Lucas e Caruso travaram na cozinha. O empresário havia colocado a placa de banana que havia colocado no publicitário durante o jogo. Nesse meio tempo, Jéssica se meteu no assunto e Lucas teve que pedir para que ela se afastasse. "Ela tem uma procuração no seu nome?", questionou Caruso, ironicamente.
No quarto, Mahmoud, que está mostrando seu lado fofo, aconselhou Kaysar, que levou três placas durante o jogo: "Você leva placa toda semana porque não vai brigar. Então isso que ele falou, assuma sua palavra". Ana Clara, da Família Lima, também defendeu o sírio: "É muito fácil colocar tudo no Kaysar".
Diego também se sentiu na obrigação de explicar a Gleici a placa de "sonsa" que atribuiu a ela. Mas, a estudante preferiu se defender e disparou: "Tenho uma história de vida e problemas que encarei com luta".
Na área da piscina, Breno pensava nele mesmo e chegou a dizer: "Eu me considerei inútil". Ele se referiu à placa que ele ganhou durante o jogo e pior do que chateado ele parece ter ficado magoado com a afirmação.

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