'BBB 18': brothers fazem rap após salvarem borboleta de afogamento

Enquanto alguns brothers já dormiam na madrugada desta quinta-feira (25), na casa do "Big Brother Brasil 18", a cantoria comia solta na área da piscina. É que depois de salvarem uma borboleta que havia caído na piscina, Mara e outros colegas que estavam na área da pérgola decidiram fazer - e cantar - um rap. Todos se juntaram e cantaram perto da água. Alguns estavam sentados, outros, em pé.
Mara, que teve a ideia inusitada, começou: "Tô aqui no BBB, têm insetos para valer, tenho que aprender a salvar a borboleta, senão você vai para a gaveta, 'eta eta' na gaveta [...] tem borboleta, lagarto e lagartixa, se eu não ganhar a prova do líder".
E por aí todos foram parando de cantar, quando Mara alertou: "Estou sem criatividade para rima". Logo os jogadores caíram na gargalhada e a brincadeira acabou.