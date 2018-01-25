'BBB 18': brothers fazem rap após salvarem borboleta de afogamento

Enquanto alguns brothers já dormiam na madrugada desta quinta-feira (25), na casa do, a cantoria comia solta na área da piscina. É que depois de salvarem uma borboleta que havia caído na piscina, Mara e outros colegas que estavam na área da pérgola decidiram fazer - e cantar - um rap. Todos se juntaram e cantaram perto da água. Alguns estavam sentados, outros, em pé.